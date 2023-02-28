Ramadan Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramadan Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramadan Mostafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramadan Mostafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramadan Mostafa 1 Ocak 1999 tarihinde Sharkia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ramadan Mohamed Mostafa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramadan Mostafa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramadan Mostafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ramadan Mostafa'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ramadan Mostafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramadan Mostafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramadan Mostafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramadan Mostafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2021 yılında El Makasa

15 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Ramadan Mostafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramadan Mostafa şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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