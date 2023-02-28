Ramadan Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramadan Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramadan Sobhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramadan Sobhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramadan Sobhi 23 Ocak 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da رمضان صبحى şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramadan Sobhi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramadan Sobhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ramadan Sobhi'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramadan Sobhi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramadansobhi51/

Ramadan Sobhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramadan Sobhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramadan Sobhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramadan Sobhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Ahly

25 Temmuz 2016 yılında Stoke

1 Temmuz 2018 yılında Huddersfield

1 Ocak 2019 yılında El Ahly

30 Haziran 2019 yılında Huddersfield

5 Temmuz 2019 yılında El Ahly

12 Ağustos 2020 yılında Huddersfield

7 Eylül 2020 yılında Pyramids FC

Ramadan Sobhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramadan Sobhi şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramadan Sobhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Ahly

Mısır takımında 11 numaralı formasıyla 14 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 2 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.