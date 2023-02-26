Ramahlwe Mphahlele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramahlwe Mphahlele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramahlwe Mphahlele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramahlwe Mphahlele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramahlwe Mphahlele 1 Şubat 1990 tarihinde Ga Mphahlele, Limpopo şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ramahlwe Quinton Mphahlele şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramahlwe Mphahlele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Ramahlwe Mphahlele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ramahlwe Mphahlele'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramahlwe Mphahlele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramahlwe Mphahlele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramahlwe Mphahlele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramahlwe Mphahlele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında M. Swallows

1 Ağustos 2011 yılında Sundowns

8 Ağustos 2012 yılında U. Pretoria

15 Ocak 2013 yılında Sundowns

1 Temmuz 2016 yılında Kaizer Chiefs

8 Ağustos 2022 yılında AmaZulu FC

Ramahlwe Mphahlele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramahlwe Mphahlele şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramahlwe Mphahlele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Turfloop School of Excellence, Moroka Swallows

Güney Afrika takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.