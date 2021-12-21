Ramak ne demek, TDK'ya göre Ramak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ramak ne demek? Ramak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ramak kelimesi. Peki ramak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ramak nedir, ramak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ramak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ramak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ramak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Bir şeyin olmasına çok az kalmak` anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer



RAMAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gerçekten deli olmama ramak kalmıştı.

