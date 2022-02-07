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Ramazan Akkır kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ramazan Akkır'ın biyografisi

Siyasi gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Ramazan Akkır'ın kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Ramazan Akkır kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ramazan Akkır'ın biyografisi...

Ramazan Akkır kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ramazan Akkır'ın biyografisi

Çarpıcı yorumları imza atan Ramazan Akkır'ın biyografisi merak ediliyor. Peki, Ramazan Akkır kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ramazan Akkır'ın biyografisi...

RAMAZAN AKKIR KİMDİR?

Muğla Köyceğiz'de 1979 yılında doğumlu olan Ramazan Akkır, bir dönem Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da metin yazarlığını yaptı.

Ramazan Akkır kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ramazan Akkır'ın biyografisi

Akkır'ın Yeni Şafak, Star, Radikal, Millî Gazete gibi farklı yayın organlarında yazıları yayımlandı.

2007 yılında "Türkiye'de Din ve Muhafazakârlık: Turgut Özal Örneği" adlı teziyle, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans sonrasında akademik çalışmalarına devam etti.

Akkır, 2016 yılında da "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Din Politikaları ve Kendi Tabanının Bakışı" adlı teziyle, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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