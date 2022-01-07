İslam dini ve Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayının, bu yıl hangi ay ve güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar "Ramazan ayı bu sene hangi ayda 2022? Hangi ayın kaçında? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? Ne zaman bitiyor 2022?" soru başlıklarına yanıt arıyor. İşte, on bir ayın sultanı Ramazan ayına ilişkin 2022 detayları...

RAMAZAN AYI BU SENE HANGİ AYDA 2022? HANGİ AYIN KAÇINDA? RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR? NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Ramazan ayı, bu yıl (2022 yılında) 2 Nisan tarihinde başlıyor. Tutulan oruçlara, 1 Mayıs günü son kez niyet edilecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk geliyor.

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaib Kandil'dir. Bu manevi gün ise, 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.



Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart tarihinde idrak edecek.



2022 Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

HADİSLER

“Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz.” ( Hz. Muhammed)

“Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de ramazan ayında oruç tutandır.”( Hz. Muhammed)

“İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi.”( Hz. Muhammed)

"Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca)Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a 80)

“Ramazan ayı bütün ayların, Kadir Gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.”( Hz. Muhammed)

İmam Kazım: "Oruç tutanın duası iftar vakti kabul olur."

“Oruç, kul ile Allah arasında bir ibadettir, Allah’tan başka kimse onu bilemez.” ( Hz. Muhammed)

"İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."(Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

“Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir.“( Hz. Muhammed)

İmam Sadık: "En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır."

İmam Ali: "İslam beş temel üzerine kurulmuştur; Namaz, zekat, hac, oruç, velayet."

İmam Sadık: "Oruç tutan her mümin sahur ve iftar vakitlerinde Kadir suresini okursa, bu iki vakit arasında Allah yolunda canını veren kimse gibidir."

AYETLER

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMAZ?

Ramazan boyunca yasak, mekruh olan her türlü davranıştan uzak durmak gerekiyor.

Oruçluyken bir şey tatmak, çiğnemek yasaktır. Öte yandan unutarak yemek içmek orucu bozmaz.

Ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler orucu bozar.

Gül ve misk gibi şeyleri koklamak orucu bozmaz.

Gözüne sürme çekmek, misvak kullanmak, ağzını fırça ile temizlemek de orucu bozmaz. Ağzına su alıp çalkalamak, banyo yapmak oruçluya mekruh değildir.

Cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasaktır.

Kadınların oruçluyken adet görmesi orucu bozar.

Epilasyon ve ya ağda orucu bozmaz.

Kişinin hanımını öpmesi ve kucaklaması da yasaktır. (Bir boşalma olmaması durumunda yani kişinin kendisine güveni varsa öpüp kucaklayabilir)

Tükürüğünü ağzında biriktirip yutmak da orucu bozar.

Makyaj, saç boyası ve saç bakımı orucu bozmaz.

İğnenin kullanılış amacına göre orucu bozup bozmayacağı belli olur. Örneğin ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılması orucu bozmaz.

Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi de orucu bozmaz.

Göz damlası, kulak damlası, burun damlası orucu bozmaz.

Kusmak orucu bozmaz.

Kan vermek orucu bozmaz ancak kan almak orucu bozar.

HANGİ NAMAZ SADECE RAMAZAN AYINDA KILINIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak kılınan Teravih namazı, sadece Ramazan ayında kılınır. Yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazı, Ramazan ayında sünnet-i müekkede olarak kabul görmektedir.

TERAVİH NAMAZININ GÜN GÜN FAZİLETLERİ VE SEVAPLARI

Peygamberimiz Teravih Namazı ile ilgili şu sözü söyledi; "Teravih Namazı'nı kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

1.GECE: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2.GECE: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır..

3.GECE: Arş altında bir melek şöyle seslenir: " Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4.GECE: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'I, İncil'i, Zebur'u ve KUr'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5.GECE: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.

6.GECE: Yüce Allah ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabını ihsan eder.

7.GECE: Firavun'un gazasında Musa(as) ile beraber olmuş gibi ecir verilir.

8.GECE: Yüce Allah İbrahim (as) 'a yaptığı ihsanı ona da yapar.

9.GECE: Hz. Peygamber(sav)'in yaptığı ibadet gibi Yüce Allah'a ibadet etmiş olur.

10.GECE: Yüce Allah ona dünya ve ahiretin hayrını nasip eder.

11.GECE: Ölecek olursa dünyadan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkar.

12.GECE: Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlayarak gelir.

13.GECE: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.GECE: Allah ona Kadir Gecesini ihya etmiş sevabı verir.

15.GECE: Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

16.GECE: Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17.GECE: Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

18.GECE: Bir melek şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu! Allah senden ve anne-babandan razı olsun."

19.GECE: Hak Teala Hazretleri dünya ve ahirette ona yardım eder.

20.GECE: Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

21.GECE: Allah (cc) onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22.GECE: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dul hatunlarını doyurmuş sevabı alır.

23.GECE: Yüce Allah cennette onun için şehir kurar.

24.GECE: Onun için 24 tane makbul dua vardır ve bu dualar kabul olur.

25.GECE:Yüce Allah ondan kabir azabını kaldırır.

26.GECE: Yüce Allah onun için kırk yıllık amel sevabı verir.

27.GECE: Onun için Sırat Köprüsünü, çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.

28.GECE: Yüce Allah onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29.GECE: Ona bin makbul hac sevabı verilir.

30.GECE: Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey kulum! Cennetin meyvelerinden ye, selsebil suyundan yıkan, kevser suyundan iç, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun." der ve bir münadi nida eder:

Her gece teravih kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır ki, izzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim ve cehennemin ateşine vucudlarını haram kıldım.

Ondan sonra Mevla Teala Hz. bu kullara bir beraat yazdırır. Erkek olsun kadın olsun cehennem azabından kurtulmağa ve sıratı kolay geçmesi için eline berayı verilir. Her kim ihlas ve inanç üzere Ramazan-ı Şerifte otuz gece teravih kılarsa Mevla Teala Hz.leri bu sevapları o kimseye ihsan eder şeksiz şüphesiz.

Rabbim hepimizi hakiki kul olup inana ve itaat edenlerden eylesin.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR? 3 AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda yapılması gereken ibadetlerden biri oruçtur. "Üç aylar orucu” olarak adlandırılır. Bu ayda daha fazla dua edilmeli, zikir, hayır ve hasenat işleriyle uğraşılmalıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET?

Diyanetin kandillerde oruç tutulup tutulmayacağına dair verdiği yanıtta "Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir." ifadeleri yer alıyor.

100’ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: "Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur: Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."