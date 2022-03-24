Ramazan ayı fitresi ne kadar 2022? Kişi başı fitre bedeli kaç para, kaç lira?

'Ramazan ayı fitresi ne kadar 2022?' sorusu İslam dünyasında oldukça önemli olan bu ayın yaklaşmasıyla beraber arama motorlarında trendler listesinde yerini aldı. Fitre, bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak zengin insanların maddi durumu yeterli olmayan kimseler yaptığı bir sadakaya denilmektedir. Peki bu yıl kişi başı fitre bedeli kaç para, kaç lira? İşte cevaplar...

FİTRE NE DEMEK?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtr sadakası temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her Müslüman'ın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Sadakatü’l-fıtr (sadaka-i fıtr) veya zekâtü’l-fıtr denilen bu tamlama kısaltılmış olarak fıtra ve Türkçe’de fitre şeklinde kullanılmaktadır.

RAMAZAN AYI FİTRESİ NE KADAR 2022?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı için Fitre miktarını belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantının ardından, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Ramazan ayı fitresi 40 TL olarak belirlendi.

KİŞİ BAŞI FİTRE BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır." ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre kişi başı fitre bedeli 40 TL oldu.