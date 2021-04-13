Ramazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadı

Ramazan aylarında ekran başında boy gösteren İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu 3 Mayıs 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Döngeloğlu'nun yokluğunda başlayan Ramazan ayında sevenleri onu unutmadı.

İlk sahurda Twitter'da yapılan paylaşımlarla Ömer Döngeloğlu rahmetle anıldı. İşte yapılan paylaşımlar...

İlk #sahur hayırlı olsun.



Sahur vakitlerinin unutulmazlarından Ömer Döngeloğlu Hoca, bu Ramazan’da aramızda değil. Kendisine de rahmet olsun. ? pic.twitter.com/rnKZzEZVOU