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Ramazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadı

Ramazan ayında gözler koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nu ararken sevenleri Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Döngeloğlu'nu andı.

Ramazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadı

Ramazan aylarında ekran başında boy gösteren İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu 3 Mayıs 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Döngeloğlu'nun yokluğunda başlayan Ramazan ayında sevenleri onu unutmadı. 

İlk sahurda Twitter'da yapılan paylaşımlarla Ömer Döngeloğlu rahmetle anıldı. İşte yapılan paylaşımlar...

 

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır. 

Ömer Döngeloğlu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.


Ömer Döngeloğlu kimdir? Kaç yaşında? | Ömer Döngeloğlu neden öldü?Ömer Döngeloğlu kimdir? Kaç yaşında? | Ömer Döngeloğlu neden öldü?

 

Ramazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadıRamazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadı

Ramazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadıRamazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadı

Tayfun Altuntaş
Editör
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