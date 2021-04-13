Ramazan ayı geldi, Ömer Döngeloğlu unutulmadı
Ramazan ayında gözler koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nu ararken sevenleri Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Döngeloğlu'nu andı.
Ramazan aylarında ekran başında boy gösteren İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu 3 Mayıs 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Döngeloğlu'nun yokluğunda başlayan Ramazan ayında sevenleri onu unutmadı.
İlk sahurda Twitter'da yapılan paylaşımlarla Ömer Döngeloğlu rahmetle anıldı. İşte yapılan paylaşımlar...
İlk #sahur hayırlı olsun.— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) April 13, 2021
Sahur vakitlerinin unutulmazlarından Ömer Döngeloğlu Hoca, bu Ramazan’da aramızda değil. Kendisine de rahmet olsun. ? pic.twitter.com/rnKZzEZVOU
ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?
Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.
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