Ramazan ayı ile ilgili şiirler ve maniler kısa, 2, 4 kıtalık
Ramazan ayına yaklaşılan şu günlerde internette Ramazan ile ilgili şiir ve mani araştıran vatandaşlar, Ramazan ayı ile ilgili şiirler ve maniler başlığını internette çokça aratıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
Ramazan ayı ile ilgili şiirler ve maniler başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de konuyla ilgili bilgileri detaylarıyla haberimizde derledik.
RAMAZAN NEDİR?
Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan Ayı, Diyanet İşleri İşleri Başkanlığının yayımladığı Dini Günler listesine göre 2021 yılında Ramazan Ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek.
RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." dedi.
RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ ŞİİRLER VE MANİLER KISA, 2, 4 KITALIK
RAMAZAN
Yâ Rab, şu muazzam Ramazân hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise.
Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan
Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se
Mâdâm ki verdin bize rûh-ı nevîn
Yâ Rab, daha bir nefha-i te’yîd insin.
(Mehmed Akif Ersoy)
İNSAN VE ORUÇ
Oruç, ruhun sesi gelir her yıl
Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize
Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi
Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan
Ten ruhun avuçlarının içinde
Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker
İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer
Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen
İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı
Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri
Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır
Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden
Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı
Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından
Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından
Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına
(Sezai Karakoç)
RAMAZAN AKŞAMI
İftar topu aksedince İhsâniye’den
Seslendi ezanlarım, Süleymaniye’den
Altında ve üstünde yanıp bin kandil
Nûr indi civâra Nuûruosmaniye’den
(Arif Nihat Asya)
ATİK VALDE'DEN İNEN SOKAKTA
İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,
Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları
Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.
Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri.
Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!
Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
‘Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.’
(Yahya Kemal Beyatlı)
BU AY
Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı;
‘Bilinmez’i bilirler, bilseler ağlamayı…
(Necip Fazıl Kısakürek)
RAMAZAN
Tâ çocuklukta mâh-ı gufrânın
Şöyle bir levha-i mutahharda
Bana manzûr olurdu timsâli
İçim samt u sükûn ile mâlî
Ulu bir ma’bed-i münevverede
Nazar-ı iltifâtı Mevlâ’nın
Mün’atıf sâyegâh-ı minberde
Bir vücûd-ı nahîf ü bî-tâbe
Ki darâ’atle ser-be-hâk-i sücûd
Leb-i hâmûşu lerze-nâk-i durûd
Öyle bîgane rahât u hâbe
Bir ümîd-i cinânla perverde
Muttasıl zikr eder ibâdet eder
Bin huşû’ u hulûs u hürmetle
Her sücûdunda çeşm-i Hak-bîni…
Sıyırıp perde perde zulmetini
Sermedî bir safâ-yı ru’yetle
Seyr-i firdevs-i mahremiyet eder
(Tevfik Fikret)
GİTTİ RAMAZAN
Yine firkat nârına yandı cihân,
Hasretâ gitti mübârek Ramazan.
Nûruyla bulmuştu âlem yeni cân,
Firkatâ gitti mübârek Ramazan.
İndi Kur’ân sende ey nûru güzel,
Leyle-i Kadrinde ey kadri güzel,
Gitti ey tehlîl ü tekbîri güzel,
Elvedâ gitti mübârek Ramazan.
Gâhî tesbîh ü senâ vü zikr ile,
Gâhî tahmîd ü duâ ve şükr ile,
Can bulurdu mürde diller nûr ile,
Hasretâ gitti mübârek Ramazan.
Bu ay içre bağlanır dedi Resûl,
Cin-ü şeytan etmeye asla fuzûl,
Hep duâlar bunda olurdu kabûl,
Firkatâ gitti mübârek Ramazan.
Cem olup Hakka münacât edelim,
Nûr-ı Kur’ân ile doğru gidelim,
Bilmedik kadrin Niyazî nidelim,
Pek yazık gitti mübârek Ramazan.
Niyazi Mısrî
‘Alnımız secdede bulsun bizi her lahza ezan
Ve hazin ömrümüzün her günü olsun Ramazan’
Zikrimiz Arş’-ı geçip fecre kadar yükselsin
Mâveralardan ümîd ettiğimiz ses gelsin
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
Hergün yalnız namazdan namaza uyanayım;
Bir dilim kuru ekmek acı suya banayım
Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla
Yaşaya dursun insan, hayat dediği anla.
(Necip Fazıl Kısakürek)