Ramazan ayı kaç gün sürer? 2021

On bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. İlk oruç tutulacağı tarih ve ramazanın kaç gün süreceği belli oldu. 2021 yılı ilk orucu 13 Nisan'da tutulacak. İlk sahura 12 Nisan gecesi kalkılacak. Ramazan ayı 30 gün sürecek.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRER? 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen takvime göre ramazan ayının detayları belli oldu. Ramazan ayının başlayacağı tarih olan 13 Nisan salı günüyle birlikte ramazan ayı 30 gün sürecek. Son oruç 12 Mayıs'ta çarşamba günü tutulacak. Ramazan bayramı ise 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Perşembe günü başlayan bayram, Cumartesi günü sona erecek. Dini günler ve aylar takvimine göre müslümanlar, ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak.