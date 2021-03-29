Ramazan ayı kaç gün sürer 2022? Ramazan ayı ilk oruç, ilk sahur ne zaman? On bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. İlk oruç tutulacağı tarih ve ramazanın kaç gün süreceği belli oldu.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRER 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen takvime göre ramazan ayının detayları belli oldu. Ramazan ayının başlayacağı tarih olan 2 Nisan Cumartesi günüyle birlikte ramazan ayı 30 gün sürecek. Son oruç 2 Mayıs Pazartesi günü tutulacak. Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

RAMAZAN AYI İLK ORUÇ, İLK SAHUR NE ZAMAN?

Dini günler ve aylar takvimine göre Ramazan ayında ilk oruç için Müslümanlar, 1 Nisan gecesi sahura kalkacak. 2 Nisan günü ise ilk orucunu açacak. Uzmanlar uzun süreli açlığa dayanabilmek için sahura kalkılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca dinimiz açısından da sahurun manevi önemi bulunmaktadır. Sahurun oruca dayanma gücü verdiğini belirten din alimleri, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını belirtmiştir.

RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.