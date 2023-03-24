Ramazan ayı kampanyaları bayram ettirdi! O bankada hesabı olanlara 300 TL ramazan alışverişi hediyesi: Tek bir şart koşuldu

Ramazan ayının gelişiyle beraber bankalar müşterilerine kampanyalar sunmaya devam ederken 300 TL ramazan alışveriş hediyesi verileceği duyuruldu. ING Bank tarafından gelen açıklama üzerinden 300 TL kazanmak için detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Ramazan ayı kampanyaları bayram ettirdi! O bankada hesabı olanlara 300 TL ramazan alışverişi hediyesi: Tek bir şart koşuldu

ING Bank üzerinden müşterilere sunulan fırsatlara bir yenisi daha eklendi. İş yeri marketlerde geçerli olan kampanyada 500 TL ve üzeri harcamalarda 300 TL bonus veriliyor. 23 Nisan tarihine kadar geçerli olan kampanya için katılım sağlayacaklar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte İNG Bank kampanya detayları...

ING BANK KAMPANYA AYRINTILARI

17 Mart - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya için bonus üye ve iş yeri market farklı günlerde yapılan tek seferde 500 TL ve üzeri ilk ve sonraki tek işlemlerde uygulanır.

Aynı gün içerisinde yapılan harcamalarda geçerli olan kampanyadan ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart sahipleri faydalanır.

ING Bank 300 TL kampanya

Bonus ödemeleri 28 Nisan 2023 tarihinde kartlarda yer alır.

Müşteri bazlı olan kampanya için her müşteri en fazla 300 TL bonus kazanılır.

Market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dışında tutulur.

Kampanyaya SMS ile katılım sağlayacaklar KAZAN yazarak 2205'e kısa mesaj gönderilir.

İptal ve iade işlemleri kampanyaya dahi değildir.

Kampanyaya dahil MCC (sektör) kodları: 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499

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