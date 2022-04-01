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  3. Ramazan ayı öncesi sofralar şenlenecek! TMO 5 litre ayçiçek yağını öyle bir fiyattan satıyor ki! Herkes oradan alacak

Ramazan ayı öncesi sofralar şenlenecek! TMO 5 litre ayçiçek yağını öyle bir fiyattan satıyor ki! Herkes oradan alacak

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle sofralarını şenlendirmek isteyenler ayçiçek yağı almak için marketlerde ucuz fiyat arayışına girdi. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de satılan ayçiçek yağının fiyatında yapılan indirim vatandaşları rahatlatacak.

Ramazan ayı öncesi sofralar şenlenecek! TMO 5 litre ayçiçek yağını öyle bir fiyattan satıyor ki! Herkes oradan alacak 1113

Üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak maksadıyla kurulan ve ürünlerini daha uygun fiyata vatandaşlarla buluşturan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri, fiyatları artarak katlanan ayçiçek yağının vatandaşın alabileceği tutarlarda satılması için harekete geçti.