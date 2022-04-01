Ramazan ayı öncesi sofralar şenlenecek! TMO 5 litre ayçiçek yağını öyle bir fiyattan satıyor ki! Herkes oradan alacak
Ramazan ayı öncesi sofralar şenlenecek! TMO 5 litre ayçiçek yağını öyle bir fiyattan satıyor ki! Herkes oradan alacak
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle sofralarını şenlendirmek isteyenler ayçiçek yağı almak için marketlerde ucuz fiyat arayışına girdi. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de satılan ayçiçek yağının fiyatında yapılan indirim vatandaşları rahatlatacak.