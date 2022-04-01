Ramazan ayı öncesi sofralar şenlenecek! TMO 5 litre ayçiçek yağını öyle bir fiyattan satıyor ki! Herkes oradan alacak On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle sofralarını şenlendirmek isteyenler ayçiçek yağı almak için marketlerde ucuz fiyat arayışına girdi. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de satılan ayçiçek yağının fiyatında yapılan indirim vatandaşları rahatlatacak.

1 13 Üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak maksadıyla kurulan ve ürünlerini daha uygun fiyata vatandaşlarla buluşturan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri, fiyatları artarak katlanan ayçiçek yağının vatandaşın alabileceği tutarlarda satılması için harekete geçti.