Bin aydan daha hayırlı olan, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da buruk geçecek. Önceki yıllarda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren iftar çadırları bu kez kurulamayacak. Salgın nedeniyle toplumsal hareketliliğin azaltılması için belli başlı kısıtlama kararları da kabine toplantısında alındı. Peki Ramazan ayı yasak var mı 2021? Ramazan ayında hangi yasaklar var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

RAMAZAN AYI YASAK VAR MI 2021? RAMAZAN AYINDA HANGİ YASAKLAR VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mart'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre Ramazan ayında şu yasaklar uygulanacak:

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde kafe ve lokantalar paket servis şeklinde hizmet verecek.

Toplu sahur ve iftar etkinlikleri gerçekleştirilmeyecek.

Kafe, restoran ve lokantalar, paket servis şeklinde hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı:

" Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakârlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir"

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Söz konusu kısıtlama Ramazan ayı boyunca cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Söz konusu yasak 56 saat boyunca aralıksız uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakârlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır.

Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."