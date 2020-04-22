Ramazan ayına doğru

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, ramazan ayınının İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olduğunu belirtti.

Ramazanın Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mukaddes bir ay olduğunu aktaran Bilgin, oruç ibadetinin eda edildiği ramazanda, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığını kaydetti.

Tüm insanlığı topyekün etkileyen koronovirüs salgını sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim ve sağlık kurullarındaki uzmanların tavsiyeleriyle salgının yayılmaması ve önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığını hatırlatan Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın, toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uymaları, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları medeni bir sorumluluk olduğu gibi dini bir vecibedir. Ramazan ayına has bir ibadet olan oruç ibadetimizi yerine getirmeye niyetlenen vatandaşlarımız, dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir."

Vali Bilgin mesajında şunları kaydetti:

"Müslüman toplumu tarih boyunca ramazan ayını aç, fakir ve kimsesiz insanlara ulaşmanın en önemli mevsimi olarak görmesi müstesna bir meziyettir. Yaşadığımız bu zor süreçte ortaya çıkabilecek yeni sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bağışlarımızı ulaştırmak ve yardımlaşmak, infak ayı olan ramazanı hakkıyla idrak etmeye ve paylaşma bilincimizi canlı tutmaya hizmet edecektir. Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını, milletimize, değerli hemşehrilerime ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."

Kaynak: AA