Ramazan ayında camiler açılacak mı 2021? Ramazanda camiler açık olacak mı 2021?

Pandeminin esir aldığı Türkiye'de vakaların artış göstermesi nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Ramazan Ayında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ve kafe ve restoranların kapalı olacağını duyurdu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da teravihlerin evlerde kılınması yönünde karar aldıklarını duyurdu. Vatandaşlar bu kez ramazanda camiye gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. İşte yanıt...

RAMAZAN AYINDA CAMİLER AÇILACAK MI 2021?

Geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti;

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Peki bu yıl Ramazan'da camiler açık olacak mı?

RAMAZANDA CAMİLER AÇIK OLACAK MI 2021?

Ramazanda camiler açık olacak ancak teravih namazı kılınamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanarak Ramazan kısıtlamalarını şöyle sıraladı;

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.''