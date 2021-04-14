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  3. Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kalan köylüler isyan etti

Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kalan köylüler isyan etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki muhtarlar, 25 mahalleye iki gündür elektrik ve su verilmediği gerekçesiyle toplanarak DEDAŞ'ı alkışlayarak protesto etti.

Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kalan köylüler isyan etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iddiaya göre 25 mahalleye iki gündür elektrik enerjisi verilemiyor. Kırsal mahalle muhtarları duruma tepki göstermek amacıyla Dicle Elektrik Akçakale İlçe Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi. Burada yetkililere sorunlarını iletmek için iddiaya göre görüşme talebinde bulunan muhtarlar muhatap bulamayınca duruma alkışlarla tepki gösterdi.

"RAMAZAN AYINDA 48 SAATTIR ELEKTRİK YOK"

Bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle mağdur olduklarını belirten köy muhtarları adına açıklama yapan Osmanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Yıldız, "Tam 48 saattir elektriğimiz yok. Vatandaşlarımız elektriksiz, susuz bir şekilde Ramazan ayını geçiriyorlar. Çoğu vatandaşımız sahura bile kalkamadılar. Duruma tepki göstermek için köy muhtarları olarak burada toplandık. Herhangi bir muhatap bile bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir süre devam eden muhtarların alkışlı protestosu yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kalan köylüler isyan etti

Ramazan ayında elektriksiz ve susuz kalan köylüler isyan etti

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