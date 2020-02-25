Müslümanlar için önem arz eden aylardan olan cennetin kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanın bağlandığı ay olan Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında hangi namazlar kılınmalı? Ramazan ayı nedir? Ramazan ayı ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NEDİR?

Dünyada bir milyardan fazla Müslüman kutsal Ramazan ayını kutlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilan edildiği ay olan Ramazan, insanlara öğretileri ile bu ay boyunca rehberlik eder. Ay takviminin esas alınması nedeniyle Ramazan ayı her yıl bir önceki yıla göre 11 gün daha erken başlar. Ramazan ayı, gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmayı ve dua etmeyi gerektirir. Ramazan ayına uymak, İslam’daki beş zorunluluktan birini teşkil eder. Birine kendi kendini kontrol etmeyi öğretmeyi amaçlar ve aynı zamanda maddi imkanları yetersiz olanların durumuna ilişkin bir iç görü sağlar

Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. Hadis-i şerifte;(Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır) buyruldu.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2021 ?

Ramazan ayı ise 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramının Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba olurken, bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe, ikinci günü 14 Mayıs Cuma, üçüncü günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak açıklandı.

RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

1- Oruç tutmak

2- Teravih namazı kılmak

3- Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak

5- İftara misafir çağırmak

6- Günahların affı için tövbe etmek

7- Ramazan umresi yapmak

8- Zekat vermek

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek

11- Sadaka vermek

12- Yetimi sevindirmek

RAMAZAN AYINDA HANGİ NAMAZLAR KILINMALI?

- İlk 10 gün içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- İkinci 10 gün içinde yine aynı şekilde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm okuduktan sonra yapılabilirse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.