Ramazan ayında ilk orucu hangi şehir açar 2021? Ramazan ayında orucunu en son açan şehir

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür. RAMAZAN AYI DUASI DİYANET ٰم ِن ال َّر ِح هّٰللاِ ال َّر ْح ْسِم ب يِم ِ ِ ِلِله َح ْمدُ ْ اَل ٰ َو َعلَى ا َوال َّسََلُم َعلَى َر ُسوِلنَا ُم َح َّمٍد ِمي َن َوال َّصََلةُ عَالَ ْ َر ِب ال ْج َمِعي َن. َ ِ ِه أ َو َص ْحب ِل ِه ْستَ ْغِف ُر هللاَ أ ْستَ ْغِف ُر َ َ ْي ِه. أ لَ ِ تُو ُب إ َ َوأ َم و ُّ لقَي ْ َح َّي ا ل ْ ََّل ُهَو ا ِ لهَ إ ٰ ِ ِذي ََل إ َّ َم ال ل َكِري ْ َم ا لعَ ِظي ْ ْستَ ْغِف ُر هللاَ ا َ هللاَ أ Ya İlahi! Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle! Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azabdan kurtuluş olan Ramazan-ı şerifi her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle Allah’ım! Ya Rab! İslâm’a ve Müslümanlara yardım eyle! Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma! Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Allah’ım! Ya İlahi! Sen alemlerin Rabbisin, her zorluğu gideren Sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rab! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle! Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah’ım! Ya İlahi! Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle! َ ْكبَ ُر َ ْكبَ ُر اَهللُ أ ََّل اَهللُ أ ِ هَ إ ٰ ل ِ َ ْكَب ُر ََل إ َوهللاُ أ َح ْمدُ ل ْ َ ْكبَ ُر َوِهلِلِ ا هللاُ اَهللُ أ اَ ُهَّم َص لِ َعلَ ه ِدنَا ُم َح لل َّمٍد ْم ِ َو َسِل ِ ِه َو َص ْحب اِل ِه ٰ ِ ى َو َعلَى ِ م َْلُ ِ ى ا ِب ى َسي النَّ ُمْر َسِلي َن ْ َو َسََلٌم َعلَى ال ْ ِ َر ِب ال ِلِله َح ْمدُ ْ َو ن ال ِمي عَ .َ فَاتِ َحة الَ ْ اَل . Not: Tekbir ve salat-ü ümmiyye makam üzere üç defa okunacaktır. Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler; 1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,

3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

6- Sahur yapmak,

7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

9- Ramazan umresi yapmak,

10- Sabır dilemek,

11- Af dilemek. Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ''Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.'' Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir. Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ''Ey iman edenlerin rahmetlisi'' tesbihi çekilir. Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ''Ey günahları bağışlayan'' tesbihi çekilir. Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ''Ey iyileri koruyan'' tesbihi çekilir.