Ramazan ayında ilk orucu hangi şehir açar 2021? Ramazan ayında orucunu en son açan şehir
11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, oruç tutmanın farz kılındığı bu mübarek ay için araştırmalara başlandı. Güneşini ilk battığı şehirde yaşayan kişilerin orucunu ilk açanlardan olması sebebiyle Ramazan ayında ilk orucu hangi şehir açar 2021? sorusu da bu kapsamda merak konusu oldu. Bizlerde haberimizde Ramazan ayında orucunu ilk ve en son açan şehiri açıkladık.
Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayını yarılamamızın ardından Ramazan için geri sayım başladı. 11 ayın sultanı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan için başlayan araştırmalarda, en çok merak edilen konular arasında yer alan Ramazan ayında ilk orucu hangi şehir açar 2021? sorusunu biz de siz değerli okurlarımız için araştırdık. İşte detaylar...
RAMAZAN AYINDA İLK ORUCU HANGİ ŞEHİR AÇAR 2021?
Ramazan ayında, güneşin doğulundan batışına dek, insan nefsini terbiye etmek adına tüm yiyecek ve içeceklerden uzak durulur. Şatafattan, gösterişten ve israftan uzak durulması gereken bu ayda sofralar bereketle dolup taşarken tüm aile üyeleri de birlikte olmanın tadını çıkarır.
2021 yılında, Kovid-19 salgını nedeniyle bu birlik beraberlikten uzak bir ramazan geçirilecek olsa da bu ayda yaşanan huzur ve temizlenme hissi ile tüm inananlar, günahlarından arınmış hissiyle bir ayı tamamlar.
Ramazan ayında ülkenin en doğusunda bulunan kent, yani güneşin battığı ilk şehir, orucu açan ilk şehirdir. 2021 yılında, Hakkari, saat 18.45 ile listede ilk sırada bulunuyor. Ramazan ayının ilk oruç günü olan 13 Nisan Salı günü saat 18.45'te okunacak akşam ezanı ile iftarını yapacak olan Hakkarililerin ardından saat 18.47'de de Iğdırlılar iftarını gerçekleştirecek.
RAMAZAN AYINDA ORUCUNU EN SON AÇAN ŞEHİR
Coğrafi konum itibarıyla ülkenin en batısında bulunan kent olan Edirne ise, ülkemizde en geç iftar yapılan kenttir. Saat 19.59'da okunacak akşam ezanı ile birlikte orucunu açacak olan Edirneliler, ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan Salı günü, 04.58'e kadar niyet ederek sahurlarını gerçekleştirebilecekler.
RAMAZAN BAŞLANGICI | RAMAZAN TAKVİMİ 2021
Ramazan ayı, 2021 yılında, 4. ay yani Nisan ayının 13. günü olan salı gününe denk gelmektedir. Üç ayların sonuncusu olan ramazan için 12 Nisan Salı gününü 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapılacak. 13 Nisan Çarşamba günü ise akşam ezanıyla birlikte ilk iftar eeda edilecek ve oruçlar açılacak.
İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|13.04.2021 Salı
|04:50
|06:21
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13
|2
|14.04.2021 Çarşamba
|04:48
|06:20
|13:09
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021 Perşembe
|04:47
|06:18
|13:09
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021 Cuma
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021 Cumartesi
|04:43
|06:15
|13:09
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021 Pazar
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021 Pazartesi
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021 Salı
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021 Çarşamba
|04:35
|06:09
|13:08
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021 Perşembe
|04:33
|06:08
|13:08
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021 Cuma
|04:31
|06:06
|13:07
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021 Cumartesi
|04:29
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021 Pazar
|04:28
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021 Pazartesi
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021 Salı
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021 Çarşamba
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021 Perşembe
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021 Cuma
|04:18
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021 Cumartesi
|04:17
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021 Pazar
|04:15
|05:54
|13:06
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021 Pazartesi
|04:13
|05:53
|13:06
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021 Salı
|04:11
|05:52
|13:06
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021 Çarşamba
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021 Perşembe
|04:08
|05:49
|13:06
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021 Cuma
|04:06
|05:48
|13:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021 Cumartesi
|04:04
|05:47
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
Kadir Gecesi
|27
|09.05.2021 Pazar
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021 Pazartesi
|04:01
|05:45
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021 Salı
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
RAMAZAN AYI DUASI DİYANET
ٰم ِن ال َّر ِح هّٰللاِ ال َّر ْح ْسِم ب يِم ِ ِ ِلِله َح ْمدُ ْ اَل ٰ َو َعلَى ا َوال َّسََلُم َعلَى َر ُسوِلنَا ُم َح َّمٍد ِمي َن َوال َّصََلةُ عَالَ ْ َر ِب ال ْج َمِعي َن. َ ِ ِه أ َو َص ْحب ِل ِه ْستَ ْغِف ُر هللاَ أ ْستَ ْغِف ُر َ َ ْي ِه. أ لَ ِ تُو ُب إ َ َوأ َم و ُّ لقَي ْ َح َّي ا ل ْ ََّل ُهَو ا ِ لهَ إ ٰ ِ ِذي ََل إ َّ َم ال ل َكِري ْ َم ا لعَ ِظي ْ ْستَ ْغِف ُر هللاَ ا َ هللاَ أ
Ya İlahi! Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle! Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azabdan kurtuluş olan Ramazan-ı şerifi her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle Allah’ım! Ya Rab! İslâm’a ve Müslümanlara yardım eyle! Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma! Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Allah’ım! Ya İlahi! Sen alemlerin Rabbisin, her zorluğu gideren Sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rab! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle! Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah’ım! Ya İlahi! Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle!
َ ْكبَ ُر َ ْكبَ ُر اَهللُ أ ََّل اَهللُ أ ِ هَ إ ٰ ل ِ َ ْكَب ُر ََل إ َوهللاُ أ َح ْمدُ ل ْ َ ْكبَ ُر َوِهلِلِ ا هللاُ اَهللُ أ اَ ُهَّم َص لِ َعلَ ه ِدنَا ُم َح لل َّمٍد ْم ِ َو َسِل ِ ِه َو َص ْحب اِل ِه ٰ ِ ى َو َعلَى ِ م َْلُ ِ ى ا ِب ى َسي النَّ ُمْر َسِلي َن ْ َو َسََلٌم َعلَى ال ْ ِ َر ِب ال ِلِله َح ْمدُ ْ َو ن ال ِمي عَ .َ فَاتِ َحة الَ ْ اَل .
Not: Tekbir ve salat-ü ümmiyye makam üzere üç defa okunacaktır.
Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER
Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;
1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.
Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ''Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.'' Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.
Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ''Ey iman edenlerin rahmetlisi'' tesbihi çekilir.
Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ''Ey günahları bağışlayan'' tesbihi çekilir.
Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ''Ey iyileri koruyan'' tesbihi çekilir.