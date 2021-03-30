Ramazan ayında ilk orucu hangi şehir açar 2021? Ramazan ayında orucunu en son açan şehir

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayını yarılamamızın ardından Ramazan için geri sayım başladı. 11 ayın sultanı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan için başlayan araştırmalarda, en çok merak edilen konular arasında yer alan Ramazan ayında ilk orucu hangi şehir açar 2021? sorusunu biz de siz değerli okurlarımız için araştırdık. İşte detaylar...

RAMAZAN AYINDA İLK ORUCU HANGİ ŞEHİR AÇAR 2021?

Ramazan ayında, güneşin doğulundan batışına dek, insan nefsini terbiye etmek adına tüm yiyecek ve içeceklerden uzak durulur. Şatafattan, gösterişten ve israftan uzak durulması gereken bu ayda sofralar bereketle dolup taşarken tüm aile üyeleri de birlikte olmanın tadını çıkarır.

2021 yılında, Kovid-19 salgını nedeniyle bu birlik beraberlikten uzak bir ramazan geçirilecek olsa da bu ayda yaşanan huzur ve temizlenme hissi ile tüm inananlar, günahlarından arınmış hissiyle bir ayı tamamlar.

Ramazan ayında ülkenin en doğusunda bulunan kent, yani güneşin battığı ilk şehir, orucu açan ilk şehirdir. 2021 yılında, Hakkari, saat 18.45 ile listede ilk sırada bulunuyor. Ramazan ayının ilk oruç günü olan 13 Nisan Salı günü saat 18.45'te okunacak akşam ezanı ile iftarını yapacak olan Hakkarililerin ardından saat 18.47'de de Iğdırlılar iftarını gerçekleştirecek.

RAMAZAN AYINDA ORUCUNU EN SON AÇAN ŞEHİR

Coğrafi konum itibarıyla ülkenin en batısında bulunan kent olan Edirne ise, ülkemizde en geç iftar yapılan kenttir. Saat 19.59'da okunacak akşam ezanı ile birlikte orucunu açacak olan Edirneliler, ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan Salı günü, 04.58'e kadar niyet ederek sahurlarını gerçekleştirebilecekler.

RAMAZAN BAŞLANGICI | RAMAZAN TAKVİMİ 2021

Ramazan ayı, 2021 yılında, 4. ay yani Nisan ayının 13. günü olan salı gününe denk gelmektedir. Üç ayların sonuncusu olan ramazan için 12 Nisan Salı gününü 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapılacak. 13 Nisan Çarşamba günü ise akşam ezanıyla birlikte ilk iftar eeda edilecek ve oruçlar açılacak.

İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE