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Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yeni yıla girmemizle birlikte müslümanların ibadet ayı olan Ramazan ayı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yeni yıl ile birlikte en çok merak edilen konulardan biride Ramazan ayının başlangıç tarihi oldu. Vatandaşlar konu hakkında internette araştırmalara başladı bile... Peki, Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR 2022?

2022 yılında oruç Ramazan ayının 1. günü ile başlayacak. Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi'ye denk gelmektedir. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi 2022 günü tutulacaktır. İlk orucun sahuruna 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayacan gece kalkılacaktır.

Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?​​​​​​​

İlk oruç günü : 2 Nisan Cumartesi 2022
İlk sahur : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.
İlk teravih namazı : 1 Nisan yatsı namazından sonra kılınacak.

Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur 2022? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?​​​​​​​

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının başlangıcı 2 Nisan Cumartesi 2022 tarihidir. Ramazan bayramının 1. günü ise 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü olacaktır.

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