Bir hadis-i şerifte “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar” buyurulmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında ilk oruç Nisan'ın 13'ünde tutulacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 13 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayına az bir süre kala Ramazan ayında neler yapılmaz ? Ramazan ayında yapılmaması gerekenler nelerdir? soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMAZ?

Ramazan boyunca yasak, mekruh olan her türlü davranıştan uzak durmak gerekiyor.

Oruçluyken bir şey tatmak, çiğnemek yasaktır. Öte yandan unutarak yemek içmek orucu bozmaz.

Ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler orucu bozar.

Kişinin hanımını öpmesi ve kucaklaması da yasaktır. (Bir boşalma olmaması durumunda yani kişinin kendisine güveni varsa öpüp kucaklayabilir)

Tükürüğünü ağzında biriktirip yutmak da orucu bozar.

Kan vermek orucu bozmaz ancak kan almak orucu bozar.

Gül ve misk gibi şeyleri koklamak orucu bozmaz.

Gözüne sürme çekmek, misvak kullanmak, ağzını fırça ile temizlemek de orucu bozmaz. Ağzına su alıp çalkalamak, banyo yapmak oruçluya mekruh değildir.

Cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasaktır.

Kadınların oruçluyken adet görmesi orucu bozar.

Epilasyon ve ya ağda orucu bozmaz.

Makyaj, saç boyası ve saç bakımı orucu bozmaz.

İğnenin kullanılış amacına göre orucu bozup bozmayacağı belli olur. Örneğin ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılması orucu bozmaz.

Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi de orucu bozmaz.

Göz damlası, kulak damlası, burun damlası orucu bozmaz.

Kusmak orucu bozmaz.