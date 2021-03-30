Oruç zamanının yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar; ramazan ayında tok tutacak yiyeceklerin hangisi olduğunu, neler yenmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Biz de sizler için Ramazan ayında sahurda neler yemeliyiz? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler nelerdir? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik...

RAMAZAN AYINDA SAHURDA NELER YEMELİYİZ?

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutup uzun süre aç kalacak Müslümanların beslenmesi için ilk önce proteinli besinler önerilmektedir. Çünkü proteinli besinler kişiye uzun süre tokluk hissi sağlar. Bunlara; kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta, yoğurt, peynir örnek olarak gösterilebilir. Aynı zamanda bulgur pilavının da tok tutucu özelliği vardır. Oruç tutacak kişilerin sahurda bulgur pilavını ayran ile tüketmesi, ramazan ayında sahurda ne yemeliyiz sorusuna cevap olarak verilmektedir. Bunların yanında artı olarak kuruyemiş de tüketilebilir.

SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN YİYECEKLER NELERDİR?

Gün boyu susuzluk hissi yaşamak istemiyorsanız öncelikle sahurda ağır yağlı yemekler ve kızartmalardan uzak durmalısınız. Bununla birlikte evde hazırlanan hoşaf, komposto gibi besinler sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler arasında tavsiye edilir. Aynı zamanda sulu yapısı ve yoğun probiyotik içeriği sayesinde yoğurt, hem sizi tok tutar hem de susamanızı engeller.

Salatalık, marul, kıvırcık, kabak ve karpuz gibi sulu besinleri, susamamak istiyorsanız, sahurda sofranıza koyabilirsiniz.