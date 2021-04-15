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Ramazan ayında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Bayburt'ta Zabıta ekiplerince Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, denetim altına alındı.

Ramazan ayında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda Ramazan denetimi gerçekleştirdi. Kent genelinde Ramazan ayı münasebetiyle ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız ve sağlıkla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan ayında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Ramazan ayında zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

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