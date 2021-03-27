Ramazan ayının müjdecisi Beraat Kandili bugün idrak edilecek

Şaban Ayının 15'inci gecesine denk gelen üç Berat Kandili bugün idrak edilecek. Beraat kelimesi İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelmektedir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Han, Beraat Kandiline ilişkin bilgilendirmede bulundu.

" Berat gecesi Peygamber Efendimizin ifadesi ile af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. " diyen Abdurrahman Han," Fakat şunu da unutmamak gerekir, Allah'tan af dileyen affedici olmalıdır, Allah'tan bağışlanma dileyen de bağışlayıcı olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Berat kandili gününü kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olduğunu dile getiren Han, "Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Her yıl gelen Berat Kandili, arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı her zaman teyakkuzda olmayı hatırlatır." ifadelerini kullandı.

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