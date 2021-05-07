Ramazan ayının son cuma gününde okunacak dua: Cüzdan duası...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bitmesine az kaldı. Ramazanın bitişine üzülen, bayramın gelişine sevinen Müslümanlar, internetten bu özel günde yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Ramazan ayının son cuma gününde okunacak dua: Cüzdan duasının nasıl yapıldığını araştırılıyor. Biz de merak edilen konunun yanıtını haberimizde sizler için derledik. İyi okumalar...

RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜNDE OKUNACAK DUA: CÜZDAN DUASI...

Sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arasında yapılması belirtilen Ramazan ayının son cuma gününde okunacak duanın faydası ve tesirinin Müslümanlar için çok büyük olduğu söyleniyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının son cuma günü selanın okunmasının ardından; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılır. Ardından cüzdanın içine koyulur ve gelecek yıla kadar o kağıtlar cüzdanın içinden çıkmaz. Senesi dolduğunda geçen yıl konulan kağıt cüzdandan çıkarılır ve yerine yenisi konur. Eski yazılar suya atılır.

Cüzdanın içine koymak için kağıda yazılacak olan dua:

A'râf süresi 10'ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Bu duanın Türkçe Meali şu şekildedir: "Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

Ramazan ayının son cumasında cüzdan duasının yapılmasının, kişinin maddi anlamda kaygı çekmeyeceğine yorulmaktadır. Ancak bu bilginin kaynağının net olmadığını belirtmekte fayda vardır.

Ramazan ayında bolluk ve berekete ulaşmak, sıkıntılardan uzaklaşmak için her akşam; Vâkıa Sûresi okuyun, yemekten sonra yemek duâsı okuyun, yemeklerden sonra tabağınızı sünnetleyin, Bol bol şükrederek "Elhamdülillah" deyin, işlediğiniz tüm günahları terk edin, bol bol Rabbimizi zikredin.

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI KILINACAK MI 2021?

Ülke genelinde Ramazan bayramı namazı kılınacak mı 2021? sorusu bayrama az bir süre kala yoğun ilgiyle araştırılmaya başladı. İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan bayramında camilerde namaz kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor.

Haberin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ramazan bayramı namazı kılınacak mı 2021? Bayram namazı camilerde kılınabilecek mi 2021?

RAMAZAN BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının hemen sonrasında ise 3 gün süren dini bayram ise her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak

Haberin devamı için yukarı kaydırın...

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir?