Ramazan Bayramı Arefe hangi gün 2021? sorusu internette Ramazan Bayramına az bir süre kala çokça bakılmaya başlandı. İşte bu sorunun cevabı ve konuyla ilgili diğer detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI AREFE HANGİ GÜN 2021?

Herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olan Arefe günü, 2021 Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya devam ediliyor. Bu sene 13 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek Ramazan Bayramı'nın arifesi 12 Mayıs Çarşamba günü olacak. Yani Ramazan Bayramı Arefe günü 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Bu sene tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. 2021 yılı üç gün resmi tatil olarak kabul edilecek günler ise şu şekilde;

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre tüm yurtta Arefe günü yarım gün tatil olurken kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.