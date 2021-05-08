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  3. Ramazan Bayramı için köprü, otoyollar, Marmaray ve Başkentray kararı: Ücretsiz olacak!

Ramazan Bayramı için köprü, otoyollar, Marmaray ve Başkentray kararı: Ücretsiz olacak!

Resmi Gazetede yer alan karara göre Ramazan Bayramı süresince yap- işlet- devret modeli dışında kalan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı için köprü, otoyollar, Marmaray ve Başkentray kararı: Ücretsiz olacak!

Ramazan Bayramında da devam edecek tam kapanma sürecinde köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına karar verildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Ramazan Bayramında köprü, otoyollar, Marmaray ve Başkentray ücretsiz olacak!

MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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