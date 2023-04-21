Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi

Libya'da başkent Trablus'taki merciler Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyururken, doğudaki dini merci ise bugün bayramın ilk günü olacağını açıkladı.

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Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi

Libya'da başkent Trablus'taki merciler Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyururken, doğudaki dini merci ise bugün bayramın ilk günü olacağını açıkladı.

Trablus merkezli Libya Fetva Kurulu, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağı ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi itibarıyla kutlanacağını duyurdu.

LİBYA'NIN YARISINDA BAYRAMIN İLK GÜNÜ CUMA DİĞER YARISINDA CUMARTESİ

Ülkenin doğusundaki Vakıflar ve İslami İşler Kurumundan yapılan açıklamada ise Şevval hilalinin görüldüğü ve 21 Nisan Cuma günü bayramın ilk günü olarak kutlanacağı aktarıldı.

Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi

AYNI ÜLKE İKİ AYRI BAYRAM GÜNÜ

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Sudan, Ürdün ve Irak Ramazan Bayramın'ı 21 Nisan Cuma günü kutlayacaklarını açıklamıştı. İran, Umman ve Fas ise bayramın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

KAYNAK: AA

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