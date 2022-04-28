Ramazan Bayramında, arkadaşlara, aileye, sevgiliye atılacak mesajlar ve sözler sıkça araştırılıyor. Ramazan Bayramında buluşamayanlar, birbirlerine mesaj atarak bayramı kutlamayı tercih ediyor. Ramazan Bayramı mesajı Twitter, Facebook, Whatsapp paylaşmalık 2022, Ramazan Bayramı tebrik mesajları iş arkadaşına konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI TWİTTER, FACEBOOK, WHATSAPP PAYLAŞMALIK 2022

On bir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesine günler kaldı. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, eşler, dostlar, aileler görüşemedikleri kişilerle telefonlarla iletişime geçiyor. Vatandaşlar, arama motorlarında sıkça Ramazan Bayramı mesajları, sözleri ve resimlerini aratıyor.

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİK MESAJLARI İŞ ARKADAŞINA 2022

Ramazan Bayramında, eşe, dosta esprili mesaj ve sözler atmak isteyenler, haberimizde yer verdiğimiz mesajlardan yararlanabilir.

Ramazan Bayramı'nda uzak da olsak kalplerimiz hep yan yana atacak. Sevdiklerinizle ve ailenizle hayırlı bayramlar...

Ramazan ayının sonu geldi diye üzülme, o ki bayramı ile yüzleri güldürür... O ki, misafirleri ile evleri bereketlendirir... Ramazan bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim.

Bir sonraki Ramazan ayında da gönüllerimizin bir olmasını dilerim, Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

11 ayın sultanının günü bugün... Ramazan Bayramı'nız evinize mutluluk ve şenlik getirsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Kapı çalar çocuklar koşar; eller uzatılır dostlar tutar... Ramazan Bayramı'nda bütün kalpler birlikte atar. Hayırlı bayramlar...

Bayram geldi gül hadi, sevdiklerine yaz hadi, sevenler bayramda bir araya gelirmiş; sen de bana gel hadi. Bayramınız mübarek olsun...

Allah der ki, 'ol'. Olur... Bayramlar ki kucaklaşma için vardır, sevdiklerinize sıkı sıkı sarıldığınız, küslerle barıştığınız bir bayram olsun. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Baklavalar pişirildi, şekerler kutuya serildi, çocuklar zile dizildi. Ramazan Bayramı hoş geldi! Hayırlı bayramlar...

Açın halinden anlamaya, yokun halini bilmeye, yoksulun hakkını vermeye, yetim hakkı yememeye sebeptir Ramazan... Bir sonraki Ramazan ayına kadar için ferah, gönlün şen olsun dostum... Bayramın mübarek olsun.

Ramazan ayını hasretle bekleyeceğimiz bir yıl boyunca, en büyük sevaplardan biri de sevdiklerimizin yüzünü güldürmektir. Yanında olamasam da kalplerimiz hep bir... Ramazan Bayramı'n kutlu olsun...

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