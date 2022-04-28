Ramazan Bayramı mesajları kaynanaya, kayınpedere, anneye 2022 | En güzel Ramazan Bayramı mesajları konu başlıkları bu bayram da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Aileleri ziyaret edemeyenler, sevgilisinin veya nişanlısının annesinin ve babasının bayramlarını mesaj yoluyla kutlamak istiyor. Haberin detaylarında araştırılan konu başlıklarından derlediğimiz mesajlara yer verdik.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI KAYNANAYA, KAYINPEDERE, ANNEYE 2022

Bugün yanınızda olmak bizi çok mutlu ederdi. Şartlar gereği yanınızda değiliz. Bayramınız kutlu olsun, iyi ki varsınız.

Nice birlikte bayramlarımız olsun, eliniz hep üzerimizde olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Bayramın kutlu olsun.

Bayramın mübarek olsun annecim, nice mutlu bayramlarımız olsun

.... teyzeciğim / anneciğim Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Musmutlu, neşe dolu nice bayramlarımız olsun

Ramazan Bayramınız mübarek olsun, ellerinizden öpüyoruz

Anneciğim bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım annem. Bayramın kutlu olsun.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.

Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.

Ramazan Bayramın mübarek olsun babacığım, nice mutlu bayramlarımız olsun.

Babacığım, nice bayramlarda yan yana olmak dileğiyle... Bayramınız mübarek olsun.

Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.

Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.

Elbette her baba evladını yanında ister. Siz de bu özel günlerde ailenizin yanında olmak istersiniz diye düşünüyoruz. Maalesef bazen her koşul istenildiği gibi sağlanılamıyor. Bu sebeple kuru bir mesajla bayramınızı kutlamak mecburiyetindeyim. Bayramınız mübarek olsun.

Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun..

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Kurban Bayramı diliyorum.

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun

Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun.

Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle...

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle...

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayramınızı kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.

Mübarek Ramazan Bayramının size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun...

Ramazan Bayramının güzelliğini ve bereketini yaşadığınız, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

RAMAZAN BAYRAMI DUASI

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle! Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Yâ ilahe’l-âlemîn!

Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah’ım! Ya Rabbi!

Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatm-i şeriflerimizi, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Ramazan Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; Öncelikle Hz. Âdem’den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i

kirama, hâssaten hayat rehberimiz Kur’an-ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, onun aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!

Kur’an’ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaştıran huffazın, ulemanın, sulehanın, din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimiz ile bütün ehl-i imanın aziz ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle Allah’ım!

Bu mübarek bayram sabahında camimizde “âmin” “âmin” diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, cümlesini hissedar eyle Allah’ım!

Allah’ım! Varlık âlemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Bedenlerimizi ve kalplerimizi imansız, Kur’ansız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle!

Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah’ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur’an’a, Furkan’a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle!

Kur’an-ı Kerim’i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah’ım!

Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle!