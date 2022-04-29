Ramazan Bayramı namazı saat kaçta 2022? Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sona ermesine kısa bir süre kala vatandaşlar bayram namazının saat kılınacağını merak ediyor. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının tüm illerin bayram namazı vakitlerini açıklaması sonrası milyonlarca vatandaş 2 Mayıs sabahı birlikte saf tutacak. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı namazı saat kaçta 2022?" sorusunun yanıtı ve Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri haberimizde...

DİYANET İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbullu vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını saat 06.34'te kılacak.

DİYANET İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbullu vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını saat 06.45'te camilerde saf tutarak kılacak.

DİYANET ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Ramazan Bayramında Ankara'da yaşayan vatandaşlar bayram namazını saat 06.20'de kılacaklar.

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA 2022?

Ramazan Bayramının 81 ilde hangi saatlerde kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Buna göre 2 Mayıs günü tüm illerin bayram namazı saatleri şöyle:

İSTANBUL bayram namazı saati: 06:34

ANKARA bayram namazı saati: 06:20

İZMİR bayram namazı saati: 06:45

ADANA Ramazan Bayramı Namazı: 06:14

ADIYAMAN Ramazan Bayramı Namazı: 06:02

AFYONKARAHİSAR Ramazan Bayramı Namazı: 06:31

AĞRI Ramazan Bayramı Namazı: 05:40

AKSARAY Ramazan Bayramı Namazı: 06:18

AMASYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:07

ANTALYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:33

ARDAHAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:39

ARTVİN Ramazan Bayramı Namazı: 05:42

AYDIN Ramazan Bayramı Namazı: 06:43

BALIKESİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:40

BARTIN Ramazan Bayramı Namazı: 06:20

BATMAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:50

BAYBURT Ramazan Bayramı Namazı: 05:50

BİLECİK Ramazan Bayramı Namazı: 06:31

BİNGOL Ramazan Bayramı Namazı: 05:51

BİTLİS Ramazan Bayramı Namazı: 05:45

BOLU Ramazan Bayramı Namazı: 06:24

BURDUR Ramazan Bayramı Namazı: 06:34

BURSA Ramazan Bayramı Namazı: 06:35

ÇANAKKALE Ramazan Bayramı Namazı: 06:46

ÇANKIRI Ramazan Bayramı Namazı: 06:16​​​​​​

ÇORUM Ramazan Bayramı Namazı: 06:11

DENİZLİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:38

DİYARBAKIR Ramazan Bayramı Namazı: 05:54

DÜZCE Ramazan Bayramı Namazı: 06:26​​​​​​​

EDİRNE Ramazan Bayramı Namazı: 06:43

ELAZIĞ Ramazan Bayramı Namazı: 05:57

ERZİNCAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:54

ERZURUM Ramazan Bayramı Namazı: 05:46

ESKİŞEHİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:30

GAZİANTEP Ramazan Bayramı Namazı: 06:06

GİRESUN Ramazan Bayramı Namazı: 05:56

GÜMÜŞHANE Ramazan Bayramı Namazı: 05:53​​​​​​​

HAKKARİ Ramazan Bayramı Namazı: 05:40

HATAY Ramazan Bayramı Namazı: 06:12

IĞDIR Ramazan Bayramı Namazı: 05:35

ISPARTA Ramazan Bayramı Namazı: 06:32

KAHRAMANMARAŞ Ramazan Bayramı Namazı: 06:07

KARABÜK Ramazan Bayramı Namazı: 06:19

KARAMAN Ramazan Bayramı Namazı: 06:23

KARS Ramazan Bayramı Namazı: 05:38

KASTAMONU Ramazan Bayramı Namazı: 06:14

KAYSERİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:11

KİLİS Ramazan Bayramı Namazı: 06:08

KIRIKKALE Ramazan Bayramı Namazı: 06:18

KIRKLARELİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:40

KIRŞEHİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:16

KOCAELİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:31

KONYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:25

KÜTAHYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:32

MALATYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:01

MANİSA Ramazan Bayramı Namazı: 06:44

MARDİN Ramazan Bayramı Namazı: 05:52

MERSİN Ramazan Bayramı Namazı: 06:17

MUĞLA Ramazan Bayramı Namazı: 06:42

MUŞ Ramazan Bayramı Namazı: 05:47

NEVŞEHİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:15

NİĞDE Ramazan Bayramı Namazı: 06:16

ORDU Ramazan Bayramı Namazı: 05:58

OSMANİYE Ramazan Bayramı Namazı: 06:11

RİZE Ramazan Bayramı Namazı: 05:48

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SAKARYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:29​​​​​​

SAMSUN Ramazan Bayramı Namazı: 06:04​​​​​​

ŞANLIURFA Ramazan Bayramı Namazı: 06:00​​​​​​​

SİİRT Ramazan Bayramı Namazı: 05:47​​​​​​​

SİNOP Ramazan Bayramı Namazı: 06:08

ŞIRNAK Ramazan Bayramı Namazı: 05:45​​​​​​

SİVAS Ramazan Bayramı Namazı: 06:04

TEKİRDAĞ Ramazan Bayramı Namazı: 06:40

​​​​​TOKAT Ramazan Bayramı Namazı: 06:05​​​​​​​

TRABZON Ramazan Bayramı Namazı: 05:51

TUNCELİ Ramazan Bayramı Namazı: 05:55

UŞAK Ramazan Bayramı Namazı: 06:36

VAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:40​​​​​​​

YALOVA Ramazan Bayramı Namazı: 06:33

YOZGAT Ramazan Bayramı Namazı: 06:12

ZONGULDAK Ramazan Bayramı Namazı: 06:22

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2022

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı iki rekattır ve Kurban Bayramı namazıyla kılınışı aynıdır.

Cemaatle kılınan bayram namazlarında namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.

Kaynak: Diyanet