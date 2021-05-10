Ramazan Bayramı nasıl ortaya çıktı 2021? sorusu Ramazan Bayramı'na az bir süre kala merak edenler tarafından internette sıkça aratılır oldu. İşte detaylar...

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ismi bayramın Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI 2021?

İlk kez Hicret'in 2. yılında kutlanan Ramazan Bayramı gibi orucu da ilk defa bu yılda farz kılınmıştır. Tüm müslüman aleminin bu ayı oruçla geçirmesinin ardından sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu nedenle bu bayrama Ramazan Bayramı denmiş ve bu şekilde Ramazan Bayramı ortaya çıkmıştır.

BAYRAM NAMAZI BAYRAMIN İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE KILINIR MI?

Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

Bir yandan 2021 yılının Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların internette en çok arattığı sorular arasında Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? sorusu geldi. Bu sene koronavirüs yüzünden tam kapanma sürecine giren Türkiye'de 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramından bir önceki gün gerçekleşen Arefe gününün tatil olup olmadığıyla ilgili cevap belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMININ TARİHÇESİ

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Muhammed tarafından düzenlendi. İlk ramazan bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.