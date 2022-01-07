Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Hangi gün, ayın kaçında? İşte Ramazan Bayramı başlangıcı 2022

Hicri takvime göre Ramazan ayı 9. ay oluyor. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın şimdiden hangi tarihlere geldiğini öğrenmek ve o dönemle ilgili program yapmak istiyor. Tatil programı ya da memleketine gitme planı yapan kişiler bu mübarek bayramın tarihini merak ediyor. Bu bağlamda, 2022 yılı Ramazan Bayramı ne zaman? Hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Ramazan başlangıcı...

2022 YILI RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Hicri takvimle miladi takvimle miladi takvim arasında her sene 11 günlük bir fark bulunuyor. Bu yüzden kutlamalar 11 gün önceden yapılıyor.

Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.

Oruç tutma, 2 Nisan'da başlıyor ve 1 Mayıs günü son buluyor. 2 Mayıs tarihi de Ramazan Bayramı'nın ilk günü.

2022 Yılı Ramazan Ayında Önemli Günler

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı veya Şeker Bayramı İslam âleminde, oruç tutma ayı olan ramazanın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır.

Hicri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü olan arife günüdür.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısa olmaktadır. Bundan dolayı Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanmaktadır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Bayramı, hicretin ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Hz. Muhammed tarafından düzenlenmiştir. İlk Ramazan Bayramı'yla ilgili işlemler de peygamber tarafından yapılmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

Ramazan Bayramı, ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade etmektedir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda şevval ayının birinci günü olmaktadır ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınmaktadır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca Müslümanla; eş, dost ve akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilmektedir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adeti bulunmaktadır. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan Bayramı'nda çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar hâlinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

2022 YILI DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma