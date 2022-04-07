Ramazan Bayramına sayılı günler kala, bayramın ne zaman olacağı, okulların kaç gün tatil edileceği öğrenciler ve velileri tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte bayram tarihleri soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

RAMAZAN AYINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL 2022?

Öğrenciler ve veliler Ramazan Bayramı tatiline gün sayarken, bayram tatilinin ne zaman olacağı ve kaç gün olacağı insanlar tarafından merak konusu oldu. 2022 Ramazan Bayramı mayıs ayında olacak. Ramazan Bayramının Arife günü ise 1 Mayıs tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramında okullar toplamda 3 gün tatil olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? İŞTE BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı tatilini sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, tatile gitmek için adeta gün sayıyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı tatiline günler kaldı. Oruç tutan vatandaşlar tatil yapmak için bayramı bekliyor. 2022 yılı Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, ikinci günü 3 Mayıs Salı, üçüncü günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayram tatili toplamda 3,5 gün olacak. Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü öğleden sonra resmi tatildir.

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