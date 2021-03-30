Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu, olacak mı 2021? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak? On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına günler kala Ramazan Bayramı tatili de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu, olacak mı 2021? İşte Ramazan Bayramı tatil günleri... Detaylar haberimizde...

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Bin aydan daha hayırlı olan İslam alemi için önemli olan Ramazan Ayı'na kavuşmamıza sayılı günler kalırken yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek 9 gün tatil yapıp yapamayacağını araştırıyor. Bizlerde bu konuda merak edilenlere haberimizde yer verdik. RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? Ramazan Ayı, Diyanet İşleri İşleri Başkanlığının yayımladığı Dini Günler listesine göre 2021 yılında Ramazan Ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek. RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK? RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ Ramazan Bayramında vatandaşlar 4,5 gün tatil yapabilecek. Ramazan Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak, 15 Mayıs Cumartesi ise sona erecek. Ramazan Bayramı günleri şu şekilde: Ramazan Bayramı Arefe günü (12 Mayıs Çarşamba) Öğleden sonra tatil olarak kabul ediliyor. Ramazan Bayramı 1. Gün ( 13 Mayıs Perşembe) Ramazan Bayramı 2. Gün ( 14 Mayıs Cuma ) Ramazan Bayramı 3. Gün ( 15 Mayıs Cumartesi ) Not: 16 Mayıs Pazar günü, çalışmayan kişilere bugünün de eklenmesiyle 4,5 gün tatil yapma imkanı doğuyor. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, OLACAK MI 2021? Ramazan Bayramı tatili 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü öğleden sonra başlayacaktır. 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma, 15 Mayıs Cumartesi de tatil olacak. 16 Mayıs Pazar günü de tatil olmasıyla vatandaşlar 4,5 gün tatil yapabilecek. Tayfun Altuntaş Editör tatil