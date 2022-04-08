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  4. Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? sorusu tatil planını şekillendirecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamu ve özel çalışanları ve öğrenciler okulların kaç gün tatil olacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak? Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bu yıl son oruçlarını 1 Mayıs'ta arefe günü ile tutacak.  

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?

KAMU, ÖZEL, OKUL KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?​​​​​​​

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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