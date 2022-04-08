Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak? Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bu yıl son oruçlarını 1 Mayıs'ta arefe günü ile tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

KAMU, ÖZEL, OKUL KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

​​​​​​​

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.