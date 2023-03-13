Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu! O tarihte başlıyor

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu ile ilgili oldu. Peki bayram tatili kaç gün olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN OLACAK

Ramazan Ayı bu sene 23 Mart tarihinde başlayacak ve 20 Nisan günü bitecek. 20 Nisan arefe günü, 21 Nisan bayramın ilk günü, 22 Nisan bayramın ikinci günü ve 23 Nisan bayramın son günü olacak. 2023 Kurban Bayramının arefe günü ise 27 Haziran günü olacak. Kurban Bayramı'nın son günü 1 Temmuz tarihinde yaşanacak. 2023 senesi için resmi ve dini tatil günleri şu şekilde;

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-1 Ocak Pazar Yılbaşı

-23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Bayramı

-20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı arefesi; 21-22-23 Nisan Cuma Cumartesi ve Pazar Ramazan Bayramı

-19 Mayıs Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

-27 Haziran Salı Kurban Bayramı arefesi; 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi Kurban Bayramı

-15 Temmuz Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

-30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı

-28 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı yarım gün; 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı tatili