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Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir?

Ramazan ayı, oruç ibadetinin yerine getirilmesi açısından 11 Ayın Sultanı olarak adlandırılır. Bu ayın hemen ardından ise Ramazan Bayramı kutlanmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir? Detaylar haberimizde...

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının hemen sonrasında ise 3 gün süren dini bayram ise her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak. Vatandaşlar tarafından da 2021 yılında Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 Ramazan Bayramı takvimini yayımladı. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir? İşte merak edilen ayrıntılar...

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan Ramazan Bayramı'nın bu yıl ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl kutlanan dini bayram 3 gün süren bayram sürüyor. Bu kapsamda  Ramazan Bayramı tatili ise  arife gününde eklenmesiyle 12 Mayıs 2021 Çarşamba yarım gün şeklinde başlaması bekleniyor. Arife gününün tatil olması çalışma kurumlarında değişiklik gösterebilir. Hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı pazar günü ile birlikte toplamda 4,5 gün tatil olması planlanıyor.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir?

Ramazan Bayramı tatili günleri şu şekilde sıralanabilir:

*Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

*Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

*Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

*Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi kısaca nedir?

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ KISA NEDİR?

Arapça kökenden gelen kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" anlamına gelmektedir. Bu kapsamda Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanmaktadır.  Bunun nedeni ise bu ay boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapılacak gün olmasıdır.

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayının fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurarak bu günün önemine dikkat çekmiştir.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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