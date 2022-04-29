Ramazan ayının bitmesine günler kala, bazı sorular merak konusu oldu. Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bayramda bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

RAMAZAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI 2-3-4 MAYIS 2022?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, bazı vatandaşlar rutin olarak yaptığı işleri devam ettiriyor. Bundan dolayı, bankalarda işlem yapmak vatandaşlar bankaların açık ya da kapalı olup olmadığını merak etti. Konuya dair bilgileri sizler için haberimizde paylaştık.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 2022?

2-3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramında, bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Ramazan ve diğer bayramlar günümüzde resmi tatil olarak yer alıyor. Bu nedenden dolayı, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı kapsamında bankalar hizmet vermeyecek. Bankaların bayram bitiminden sonra ki gün hizmet vermesi bekleniyor.

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