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Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 

"Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? " sorusu borsada işlemleri bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Kaç gün tatil? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 

Ramazan ayının sona ermesi sonrası vatandaşlar bayram heyecanı yaşayacak. Bu kapsamda arife günü de dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince 4 günlük tatil süreci olacak. Borsada işlemleri olan vatandaşlar da bu nedenle borsanın bayramda hizmet verip vermeyeceğini araştırıyorlar. Peki Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil?  Bayramda (BİST)  borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde... 

Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 

RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 2022?

Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul kapalı olacak. Bunun nedeni ise Borsa İstanbul'un (BİST) resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayıdır. 

Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 

BAYRAMDA (BİST)  BORSA ÇALIŞIYOR MU? BORSA İSTANBUL KAÇ GÜN TATİL?

Ramazan Bayramında Borsa İstanbul (BİST) çalışmayacak. Borsa İstanbul 30 Nisan Cumartesi, 1 Mayıs Pazar, 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlara hizmet vermeyecek. 

Borsa 5 gün boyunca tatil olacak. 

Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK? 

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı süresince kapalı olacağı için bayramın sona ermesinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılarak vatandaşlara hizmet verecek. 

Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022

1 Ocak 2022, CumartesiYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2022, CumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2022, PazarEmek ve Dayanışma GünüKapalı
1 Mayıs 2022, PazarRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-ÇarşambaRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2022, PerşembeAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
8 Temmuz 2022, CumaKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-SalıKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2022, CumaDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2022, SalıZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2022, CumaCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, CumartesiCumhuriyet BayramıKapalı
Tayfun Altuntaş
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