Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? "Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? " sorusu borsada işlemleri bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Kaç gün tatil? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? sorularının yanıtları haberimizde...

A+ A-

Ramazan ayının sona ermesi sonrası vatandaşlar bayram heyecanı yaşayacak. Bu kapsamda arife günü de dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince 4 günlük tatil süreci olacak. Borsada işlemleri olan vatandaşlar da bu nedenle borsanın bayramda hizmet verip vermeyeceğini araştırıyorlar. Peki Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde... RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 2022? Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul kapalı olacak. Bunun nedeni ise Borsa İstanbul'un (BİST) resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayıdır. BAYRAMDA (BİST) BORSA ÇALIŞIYOR MU? BORSA İSTANBUL KAÇ GÜN TATİL? Ramazan Bayramında Borsa İstanbul (BİST) çalışmayacak. Borsa İstanbul 30 Nisan Cumartesi, 1 Mayıs Pazar, 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlara hizmet vermeyecek. Borsa 5 gün boyunca tatil olacak. BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK? Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı süresince kapalı olacağı için bayramın sona ermesinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılarak vatandaşlara hizmet verecek. BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022 1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri