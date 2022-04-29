Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
"Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? " sorusu borsada işlemleri bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Kaç gün tatil? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? sorularının yanıtları haberimizde...
Ramazan ayının sona ermesi sonrası vatandaşlar bayram heyecanı yaşayacak. Bu kapsamda arife günü de dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince 4 günlük tatil süreci olacak. Borsada işlemleri olan vatandaşlar da bu nedenle borsanın bayramda hizmet verip vermeyeceğini araştırıyorlar. Peki Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...
RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 2022?
Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul kapalı olacak. Bunun nedeni ise Borsa İstanbul'un (BİST) resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayıdır.
BAYRAMDA (BİST) BORSA ÇALIŞIYOR MU? BORSA İSTANBUL KAÇ GÜN TATİL?
Ramazan Bayramında Borsa İstanbul (BİST) çalışmayacak. Borsa İstanbul 30 Nisan Cumartesi, 1 Mayıs Pazar, 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlara hizmet vermeyecek.
Borsa 5 gün boyunca tatil olacak.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı süresince kapalı olacağı için bayramın sona ermesinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılarak vatandaşlara hizmet verecek.
BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022
|1 Ocak 2022, Cumartesi
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|23 Nisan 2022, Cumartesi
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2022, Pazar
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|1 Mayıs 2022, Pazar
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|19 Mayıs 2022, Perşembe
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|8 Temmuz 2022, Cuma
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2022, Cuma
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2022, Salı
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2022, Cuma
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2022, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı