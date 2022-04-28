Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı 2022 ? Bayramda kaç gün tatil? Nöbetçi eczane listesi İstanbul, Ankara, İzmir

Ramazan Bayramında eczaneler açık mı, kapalı mı 2022 ? Bayramda kaç gün tatil? sorularının yanıtları Ramazan Bayramı süresince eczanelerden ilaç temin etmek isteyenler eczanelerin durumunu araştırıyor. Bunun nedeni ise bayram ve tatil süreçlerinde eczanelerin kapalı olması oldu. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir'deki nöbetçi eczaneler haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2022 ? BAYRAMDA KAÇ GÜN TATİL?

Ramazan Bayramında eczaneler kapalı olacak. Ramazan arife günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler açık olmayacak.

Cumartesi gününün yanı sıra arife günü, ve bayramın 3 günü hesaba katıldığında eczanelerin 5 gün boyunca tatil olacağını söyleyebiliriz.

RAMAZAN BAYRAMI NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Eczacılar Odasının listesine göre Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler belirlendi.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR