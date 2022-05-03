Ramazan Bayramı'nda gezmek isteyenlere kötü haber! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece arasında azalacağı, yurt genelinde yerel olmak üzere etkili olacak olan yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 3 Mart 2022 Salı hava durumu haberimizde...
Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkmak isteyenler veya havanın nasıl olacağını merak edenler hava durumunu araştırıyorlar. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri görmek isteyenler için Hava bugün nasıl olacak 3 Mart 2022 Salı? sorusunun yanıtı ve yurt genelindeki hava durumunun detayları haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 3 MART 2022 SALI?
Yurt genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Manisa, Kütahya, Düzce, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya kıyı kesimi ile Mersin'in batısı haricinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Bolu, Karabük ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı , yağışlar yer yer kuvvetli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı , yağışlar güney kesimlerinde yer yer kuvvetli
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı