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  3. Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, her ne kadar koronavirüs önlemleri kapsamında, sevdiklerimizden uzakta ve dışarıya çıkmadan geçirecek olsak da hava durumu merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 13-14-15 Mayıs tarihlerinde yurt genelinde havanın nasıl olacağı anlatıldı. Her ne kadar yeni tip koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte, sevdiklerimizle kavuşamadığımız bir bayram geçirecek olsak da o gün havanın nasıl olacağı pekçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Milyonlarca kişi tarafından merak edilen Ramazan Bayramı'nın hava tahminleri, orta vadeli olarak açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, yurdun büyük bölümünde, özellikle bayramın ikinci gününden itibaren yağışların hakim olacağı ifade edildi.

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Orta vadeli tahmin açıklamasında, önümüzdeki haftanın başından itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Böylece bayram arifesinde başlayan hava sıcaklıkları bayramın 1. günü de devam edecek.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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