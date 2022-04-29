Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak İstanbul 2022 ? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava tahmini​​​​​​​

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak İstanbul 2022 ? Bayram tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil yönünü belirlemek için hava durumu tahminlerini şimdiden merak ediyor. Haberimizden bayram haftası hava durumunu öğrenebilirsiniz. İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava tahmini...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL 2022 ? METEOROLOJİ İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmini yayımladı. Haritaya göre göre Ramazan Bayramı'nda hava durumun nasıl olacağı da belli oldu..

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın arife gününde Marmara ve Ege Bölgesi dışında kalan illerde sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü Marmara Bölgesinde İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Ayrıca diğer illerde ise bulutlu bir havanın etkili olacağı değerlendiriliyor. Öte yandan İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde bulutlu havanın hakim olacağı diğer bölgelerde ise yağışların gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramının ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü ise yurt Antalya, Mersin, Sinop, Bartın ve Samsun'da bulutlu bir hava yurt genelinde ise yağışlı bir havanın etkili olacağı yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan 4 Mayıs Çarşamba günü ise Antalya, Mersin, Sinop, Bartın ve Samsun dışındaki tüm illerde yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor. Ayrıca yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: GÜZEL HABERLER VEREMEYECEĞİZ

Öte yandan Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı yönünde tahminlerini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

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"Cumartesi den başlayan bayram tatilinde deniz ve güneşlenme amaçlı tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz. Tatilin 1. 2. günü Cumartesi Pazar, Marmara Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı. Bayramın 1.2. günü Pazartesi, Salı, Marmara, Ege, Akdeniz yağmurlu, Bodrum Marmaris, Çeşme , Fethiye Antalya, Kuşadası yağmurlu. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 C düşecek. Bayramın 3. tatilin 5. günü Çarşamba, Yağmur öğleden sonra batı dan doğuya kayıyor. Akdeniz doğusu ve Anadolu yağmurlu. Haftaya Perşembe den sonra Ege ve Akdeniz'de hava ısınmaya başlıyor."