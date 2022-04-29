Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün harita yayımladı! "Tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz" Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı süresince yurdun birçok kesiminde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu hakkında," Tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz." yorumunu yaptı.

1 8 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmini yayımladı. Haritaya göre göre Ramazan Bayramı'nda hava durumun nasıl olacağı da belli oldu.