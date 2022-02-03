Ramazan bayramının gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar, her gün milyonlarca vatandaşa hizmet veren İzban durumunu merak ediyor. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapılırken akıllarında soru işareti oluşan vatandaşlar için çokça araştırılan "Ramazan bayramında İzban bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 İzban ücretsiz mi?" sorularının yanıtları haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMINDA İZBAN BEDAVA MI 2022?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı süresince İzban vatandaşlara bedava hizmet verecek.

Buna göre İzban, 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

2-3-4 MAYIS 2022 İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre İzban, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Buna göre İzban'ın ücretsiz olduğu günler şöyle:

2 Mayıs Pazartesi

3 Mayıs Salı

4 Mayıs Çarşamba (Saat 24.00'a kadar)

Resmi Gazete'de yer alan kararı okumak için tıklayınız.