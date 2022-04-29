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  3. Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

İslam aleminin büyük heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nda merak edilen sorulardan biri de kargoların açık olup olmayacağı. Haberimizde, Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri sorularının yanıtlarına yer verdik

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MGN, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri soruları yeniden en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Haberimizde, Ramazan Bayramı kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtına yer verdik.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI 2-3-4 MAYIS 2022?

Kargo firmalarının geçen sene ve bu sene izlediği tatil politikasını merak edenler için derledik. Çalışma saatlerinin de yer verildiği haberimiz, merak edilen soruların yanıtlarını kapsamaktadır.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

SÜRAT KARGO

Geçtiğimiz yıl Sürat Kargo Arefe Gününde tam gün hizmet verdi. Ramazan Bayramı'nda ise 13- 15 Mayıs tarihleri arasında kapalı olup, 16'sında ise çalışmaya devam etti. Bu yıl ise 2-4 Mayıs arası hizmet vermeyecek.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

YURTİÇİ KARGO

2021 yılında Yurtiçi Kargo Arefe Günü'nde tam gün hizmet verdi. Ancak Ramazan Bayramı süresince kapalı olmuştur. Bu yıl da 5 Mayıs'ta hizmet verecek.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

MNG KARGO

Geçen yıl MNG Kargo Arefe gününde yarım gün çalışmıştır. Ramazan Bayramı süresince de hizmet vermemiştir. Bu yıl arefe günü ve bayram dönemi için aynı politika geçerli.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

PTT KARGO 

PTT Kargo geçen yıl arefe gününde 09.00 ile 12.30 saatleri arası hizmet vermiştir. Ramazan Bayramında ise ayın 15'ine kadar kapalı kalmıştır. Bu yıl ise 5 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

ARAS KARGO

2021 yılında Aras Kargo Arefe gününde yarım gün hizmet vermiştir. Ramazan bayramında ise 16'sına kadar kapalı kalmıştır. Bu yılki tatil günleri aynıdır.

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

UPS KARGO

Geçen yıl UPS Kargo Arefe gününde yarım gün çalışmıştır. Ramazan Bayramı boyunca da hizmet vermemiştir. Bu yıl da aynı politikayı izleyecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MGN, YURTİÇİ, PTT, UPS, ARAS, SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo hafta içi 08:30 -18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu da  08:30'dan 14.00'a kadar çalışmaktadır. Pazar kapalıdır. 

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

YURTİÇİ KARGO

Yurt içi kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu 09.00–16.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Pazar kapalıdır. 

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

MNG KARGO

MNG Kargo hafta içi 08:30-18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu da 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar kapalıdır. 

PTT KARGO 

PTT Kargo hafta içi 8.30- 17.30 saatleri arasında açıktır. Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır. Pazar ise kapalıdır. 

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi 08.30'dan 18.00'a kadar hizmet vermektedir. Hafta sonu 08.30-13.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar kapalıdır. 

UPS KARGO

UPS Kargo hafta içi sabah 09:00'dan akşam 18:00'ya kadar çalışmaktadır. Hafta sonu ise 09:00 – 15:00 saatleri arasında açıktır. Pazar kapalıdır. 

Ramazan bayramında kargolar açık mı, kapalı mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri

Bölge Gündem Editör Ekibi
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