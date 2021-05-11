Ramazan Bayramında Marmaray ücretsiz mi 2021? sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde biz de bu konuyla igili gerekli bilgileri haberimizde derledik.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ismi bayramın Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI 2021?

İlk kez Hicret'in 2. yılında kutlanan Ramazan Bayramı gibi orucu da ilk defa bu yılda farz kılınmıştır. Tüm müslüman aleminin bu ayı oruçla geçirmesinin ardından sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu nedenle bu bayrama Ramazan Bayramı denmiş ve bu şekilde Ramazan Bayramı ortaya çıkmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Bu sene tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. 2021 yılı üç gün resmi tatil olarak kabul edilecek günler ise şu şekilde;

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMINDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 2021?

Ramazan Bayramında resmi tatil olan 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA AŞI YAPILACAK MI 2021?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşların aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecekleri ya da bayram sonrasına erteleyebilecekleri belirtildi.