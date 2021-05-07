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Ramazan Bayramında para toplanır mı? Ramazan Bayramı para toplama taktikleri

Ramazan Bayramına az bir süre kala Ramazan Bayramında para toplanır mı? sorusu internette çokça aratılmaya başladı. Ramazan Bayramında para toplama taktiklerinin ne olduğunu merak edenlerin baktıkları bu konuyla ilgili biz de haberimizde tüm bilgileri derledik.

Ramazan Bayramında para toplanır mı? Ramazan Bayramı para toplama taktikleri

Ramazan Bayramında para toplanır mı? Ramazan Bayramı para toplama taktikleri sorulaı şu sırlar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri derledik. İşte Ramazan Bayramı para toplama taktikleri...

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Ramazan Bayramında para toplanır mı? Ramazan Bayramı para toplama taktikleri

RAMAZAN BAYRAMINDA PARA TOPLANIR MI?  

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayramda toplanan harçlık konusu internette çokça aratılmaya başlandı. Bayram boyunca herkesin eş, dost, akraba ziyaretleriyle bayramı güzelleştirdikleri bu günlerde Ramazan Bayramında para toplanır mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Bu ziyaretlerde kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilirken bazı büyükler tarafından çocuklara yeni kıyafet alınırken hediye ve harçlık da verilir. Bazı çocuklar  ise kapı kapı dolaşarak para ve şekerleme toplarlar. Yani bu bağlamda Ramazan Bayramında para toplanır.

Ramazan Bayramında para toplanır mı? Ramazan Bayramı para toplama taktikleri

RAMAZAN BAYRAMI PARA TOPLAMA TAKTİKLERİ 

1. Sadece anne babanızın değil, komple bütün ailenin elini öpün!

 

2. Göz temasından kaçınmayın; kibar olun, canımızı yiyin.

 

3. Büyüklerin göz zevkine uygun, geleneksel giyinin.

 

4. Eğer mahalleden arkadaşlarla komşu komşu gezecekseniz, toplu gezmeyin.

 

5. Aza tamah etmeyen, çoğu bulamaz.

 

6. Topladığınız harçlık miktarını kimseye söylemeyin!

Ramazan Bayramında para toplanır mı? Ramazan Bayramı para toplama taktikleri

PARA TOPLAMAK İÇİN EN ETKİLİ SÖZLER

1. "Kuru kuru da bayram pek kutlu olmuyor hani..."

2. "Vallahi nerede o eski bayramlar, herkes harçlık verirdi ne güzel"

3. "Ehehe çocukken veriyordunuz ama asıl şimdi ihtiyaç var heheh"

4. "Param olsa tablet alıcam, her gittiğin yerde ders çalışabiliyorsun büyük kolaylık"

5. "Fotokopisiydi kitabıydı çok pahalı ama napalım okumaya devam"

6. "Her gün metrobüsle git, ordan dolmuşa bin derken zor oluyor tabii"

7. "Ya arayacaktım ama telefonumda lira kalmamıştı arayamadım"

8. "Bizi biz yapan değerlerimiz kalmadı herkes geleneklerimizi göreneklerimizi unuttu"

9. "İş hayatına atılmak lazım parasızlık zor"

10. "Kanka gelmek isterdim de param yok, senin de bayramın kutlu olsun"

11. "Ben para kazandığımda hep gençlere harçlık vericem, yokluk nedir iyi biliyorum"

12. "BANA HARÇLIK VERMEZSENİZ KENDİMİ KESERİM!!"

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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