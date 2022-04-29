Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Tüm İslam alemi, Ramazan Bayramını sabırsızlıkla bekliyor. Kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen vatandaşlar, Ramazan Bayramında kargo firmalarının açık olup olmadığını merak etti. Ramazan Bayramı'nda PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramında kargo bekleyen vatandaşlar, PTT Kargonun açık olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı, günümüzde resmi tatil olarak biliniyor. Bu yüzden PTT Kargo, Ramazan Bayramında, müşterilerine hizmet vermeyecek.

Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

2-3-4 Mayıs 2022 tarihinde olan Ramazan Bayramına günler kaldı. Vatandaş Ramazan Bayramında, MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo firmalarının açık olup olmadığını merak etti. Ramazan Bayramı resmi tatil olarak belirlendiği için MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo şirketleri çalışmayacak.

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