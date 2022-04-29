Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Yusuf Engin kaldıkları yerden devam ediyor! Aşk yeniden alevlendi, konserde birbirlerinin içine girmişler!Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!Nihat Hatipoğlu'nun güzellik uzmanı kadına verdiği yanıt şaşırttı! "Cevabım sizi üzecek"Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!İrem Derici'nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! "Ablası gibi çirkin"Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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  3. Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramında, vatandaş kargo şirketlerinin kapalı olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022? soru ve konu başlıkları arama motorlarında çok kez araştırıldı.

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Tüm İslam alemi, Ramazan Bayramını sabırsızlıkla bekliyor. Kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen vatandaşlar, Ramazan Bayramında kargo firmalarının açık olup olmadığını merak etti. Ramazan Bayramı'nda PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

2-003.Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramında kargo bekleyen vatandaşlar, PTT Kargonun açık olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı, günümüzde resmi tatil olarak biliniyor. Bu yüzden PTT Kargo, Ramazan Bayramında, müşterilerine hizmet vermeyecek.

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

2-3-4 Mayıs 2022 tarihinde olan Ramazan Bayramına günler kaldı. Vatandaş Ramazan Bayramında, MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo firmalarının açık olup olmadığını merak etti. Ramazan Bayramı resmi tatil olarak belirlendiği için MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo şirketleri çalışmayacak.

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?

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